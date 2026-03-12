अब विदेशी मेहमानों को रास आ रहे चंबल के बीहड़

चंबल क्षेत्र में 1960 से 1980 तक डकैत समस्या के चलते विदेशी तो छोडि़ए स्थानीय लोग भी निकलने में कांपते थे। लेकिन वर्तमान हालातों के चलते चंबल की खूबियों से विदेशी सैलानी काफी आकर्षित हो रहे हैं। खासकर वो विदेशी सैलानी जो जयपुर व भरतपुर की सैर करने आते हैं, उनके लिए चंबल सफारी को नजदीक मानकर अक्सर घूमने आ रहे हैं। यहां चंबल में वोटिंग के साथ जलीय जीव भी काफी आकर्षण केन्द्र बने हुए हैं। इन विदेशी मेहमानों के भ्रमण से चंबल की छबि बदल रही है।