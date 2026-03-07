Ghost Built Temple: इंसानों ने नहीं, भूतों ने बनाया था ये मंदिर, बिना सीमेंट-चूने के हवा में आज भी टिका है MP का यह मंदिर

Ghost Built Temple: मध्य प्रदेश के मुरैना में एक ऐसा मंदिर है, जिसका रहस्य बड़े-बड़े इंजीनियर भी आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। 11वीं सदी के इस मंदिर में न तो सीमेंट लगा है और न ही मिट्टी या चूने का इस्तेमाल हुआ है। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों पर बैलेंस करके खड़ा किया गया है। 100 फीट ऊंचे इस ढांचे को देखकर ऐसा लगता है कि यह अभी गिर जाएगा, लेकिन 1000 साल से तूफान भी इसे हिला नहीं पाए। गांव वाले कहते हैं कि इसे भूतों ने एक ही रात में बनाया था और सुबह होते ही काम अधूरा छोड़ कर भाग गए। क्या ये वाकई चमत्कार है या पुरानी कारीगरी का कोई जादू? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी मंदिर की पूरी कहानी।