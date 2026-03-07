International Women’s Day 2026: क्या आपने देखी स्मृति मंधाना जैसी दिखने वाली डॉल? Women’s Day पर भारत को मिला सबसे बड़ा गिफ्ट

मशहूर खिलौना कंपनी लंबे समय से दुनिया भर की उन महिलाओं को सम्मानित करती आ रही है, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में कोई बड़ा मुकाम हासिल किया हो और समाज के लिए प्रेरणा बनी हों। लिस्ट में अब तक टेनिस की महान खिलाड़ी सेरेना विलियम्स, एस्ट्रोनॉट केली गेरार्डी, रेसिंग ड्राइवर रेजिना सिरवेंट अल्वाराडो, इंग्लैंड की फुटबॉलर क्लो केली, सिंगर हेलेन फिशर, क्लाइंबर जोया स्कुबिस और सर्फर स्टेफनी गिलमोर शामिल हैं। अब इस लिस्ट में भारतीय क्रिकेट की सुपरस्टार स्मृति मंधाना का नाम जुड़ना सभी के लिए एक गर्व की बात है। कंपनी ने स्मृति को उनकी शानदार बल्लेबाजी और खेल के प्रति उनके समर्पण के लिए यह सम्मान दिया है।