7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

International Women’s Day 2026: क्या आपने देखी स्मृति मंधाना जैसी दिखने वाली डॉल? Women’s Day पर भारत को मिला सबसे बड़ा गिफ्ट

International Women's Day 2026: भारतीय क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वुमेंस डे से पहले मंधाना अब अपनी खुद की बार्बी डॉल पाने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं। जानें क्यों खास है ये सम्मान।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Charvi Jain

Mar 07, 2026

World's first cricketer with own Barbie doll

Smriti Mandhana Barbie Doll (instagram@smriti_mandhana)

International Women's Day 2026: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना ने एक और बड़ा इतिहास रच दिया है। International Women's Day के खास मौके से पहले ही स्मृति मंधाना पहली ऐसी क्रिकेटर बन गई हैं, जिनकी अपनी बार्बी डॉल लॉन्च की गई है। खिलौना बनाने वाली मशहूर कंपनी ने स्मृति के खेल और उनके संघर्ष को सम्मान देते हुए यह खास डॉल बनाई है। अब बार्बी के साथ क्रिकेट का बल्ला भी नजर आएगा।

क्यों खास है यह सम्मान?

मशहूर खिलौना कंपनी लंबे समय से दुनिया भर की उन महिलाओं को सम्मानित करती आ रही है, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में कोई बड़ा मुकाम हासिल किया हो और समाज के लिए प्रेरणा बनी हों। लिस्ट में अब तक टेनिस की महान खिलाड़ी सेरेना विलियम्स, एस्ट्रोनॉट केली गेरार्डी, रेसिंग ड्राइवर रेजिना सिरवेंट अल्वाराडो, इंग्लैंड की फुटबॉलर क्लो केली, सिंगर हेलेन फिशर, क्लाइंबर जोया स्कुबिस और सर्फर स्टेफनी गिलमोर शामिल हैं। अब इस लिस्ट में भारतीय क्रिकेट की सुपरस्टार स्मृति मंधाना का नाम जुड़ना सभी के लिए एक गर्व की बात है। कंपनी ने स्मृति को उनकी शानदार बल्लेबाजी और खेल के प्रति उनके समर्पण के लिए यह सम्मान दिया है।

लड़कियों के लिए रोल मॉडल हैं स्मृति

स्मृति मंधाना का नाम आज महिला क्रिकेट में एक ब्रांड बन चुका है। अपनी शानदार कवर ड्राइव और दबाव में शांत रहकर बल्लेबाजी करने के अंदाज के लिए जानी जाने वाली स्मृति ने न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में महिला क्रिकेट की तस्वीर बदल दी है। वह युवा लड़कियों के लिए एक प्रेरणा हैं कि यदि आपमें हुनर और मेहनत करने का जज्बा है, तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता।

लाखों लड़कियों का सपना अब सच होगा!

स्मृति मंधाना को मिला यह सम्मान साबित करता है कि खेल के मैदान में बहाया गया उनका पसीना आज रंग ला रहा है। इस डॉल का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब कोई छोटी बच्ची अपने हाथ में स्मृति मंधाना डॉल देखेगी, तो उसे क्रिकेट के बारे में पता चलेगा। उसे लगेगा कि वह भी बड़ी होकर क्रिकेट खेल सकती है, फील्डिंग कर सकती है और अपने देश का नाम रोशन कर सकती है।

ये भी पढ़ें

Why Gold Wrapped In Pink Paper: सोने चांदी के गहनों पर गुलाबी रैपर क्यों? जानिए इसके पीछे की साइंस
लाइफस्टाइल
जानिये क्यों है ये पेपर सोने-चांदी के लिए सबसे बेस्ट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

07 Mar 2026 11:54 am

Hindi News / Lifestyle News / International Women’s Day 2026: क्या आपने देखी स्मृति मंधाना जैसी दिखने वाली डॉल? Women’s Day पर भारत को मिला सबसे बड़ा गिफ्ट

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Happy Women’s Day Wishes: सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन तुम्हारा है… जैसी दिल छू लेने वाले मैसेज भेजकर अपनी लेडी लव को कहें ‘Happy Women’s Day’

Happy Women's Day Wishes
लाइफस्टाइल

Chia Seeds Mistakes: सिर्फ भिगोना ही काफी नहीं! जानिये चिया सीड्स के वो 7 ‘खतरनाक’ कॉम्बिनेशन जो बिगाड़ सकते हैं आपकी सेहत

Chia Seeds Mistakes
लाइफस्टाइल

Good Morning Wishes : शनि देव की कृपा और हनुमान जी के आशीर्वाद के लिए आज के दिन की शुरुआत करें इन भक्ति भरे संदेशों के साथ

Good Morning Hindi
लाइफस्टाइल

Rasgulle Ki Sabzi: अब रसगुल्ला भी ग्रेवी में! उदयपुर के लग्जरी होटल की यह डिश सोशल मीडिया पर हो रही वायरल

क्या आपने कभी रसगुल्ले की सब्जी चखी है
लाइफस्टाइल

पति में कमी होने के बावजूद, बच्चे और समाज का बहाना बनाकर कर रहा है दूसरी शादी? जानें, आपको क्या अधिकार मिलेंगे

bigamy law India
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.