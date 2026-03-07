Good Morning Wishes : शनि देव की कृपा और हनुमान जी के आशीर्वाद के लिए आज के दिन की शुरुआत करें इन भक्ति भरे संदेशों के साथ

Good Morning Wishes and Images: आज शनिवार का दिन है, इसलिए सुबह-सुबह लोग शनिदेव और बजरंगबली का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिरों में पहुंचते हैं। वैसे तो मंगलवार हनुमान जी का विशेष दिन माना जाता है, लेकिन शनिवार को भी शनि देव के साथ हनुमान जी की विधिपूर्वक पूजा और अर्चना की जाती है। इसके अलावा, इस दिन दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से की गई पूजा और दान से व्यक्ति के जीवन में रोग-व्याधि से मुक्ति, सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसलिए लोग इस दिन अपने परिवार की सुरक्षा, खुशहाली और उन्नति की कामना के लिए शनिवार का व्रत रखते हैं और विधिपूर्वक पूजा करते हैं।