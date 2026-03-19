पर्याप्त संसाधन फिर भी पिछले तीन साल से लगातार गिर रही है स्वच्छता रैकिंग



नगर निगम की रैंकिंग वर्ष 2022 में 73 पर थी। इसको बनाए रखने और इसके ऊपर बढऩे के लिए नगर निगम के अमले ने काफी कवायद तो की लेकिन धरातल पर नहीं, सिर्फ कागजों में हुई। स्वच्छता के लिए सामान खरीदी के नाम पर लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए लेकिन शहर में गंदगी उन्मूलन पर ठोस प्लान नहीं किया और जागरुकता को लेकर भी निगम का अमला सिर्फ सर्वे टीम आने से पहले ही सक्रिय दिखाई दिया, उससे पहले निगम का स्वच्छता अमला पूरे साल भर निष्क्रीय दिखाई दिया, उसी का परिणाम है पिछले तीन साल से स्वच्छता की रैकिंग लगातार गिरती जा रही है। वर्ष 2023 में स्वच्छता की रैकिंग 33 पायदान नीचे लुढकक़र 116 पर पहुंच गई। वर्ष 2024 में 26 पायदान नीचे गिरकर रैकिंग 142 पर पहुंच गई। अब वर्ष 2025 की रैकिंग होनी हैं, इसके लिए गोपनीय रूप से टीम आएगी और शहर का भ्रमण करके जो स्वच्छता के फैक्ट हैं, उनका आंकलन करके ले जाएगी लेकिन इस बार भी निगम का स्वच्छता अमला रैकिंग बढ़े, इसके प्रयास तो कर रहा है लेकिन पर्याप्त नहीं हैं। सर्वेक्षण टीम कभी भी शहर में आ सकती है और शहर की मुख्य सडक़ों को छोडकऱ बस्तियों में आज भी कचरे के ढेर लगे हैं।