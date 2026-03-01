कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर घर से 22 लाख के गहने, नकदी व बाइक चुराई

घर के प्रमुख सदस्य अमर सिंह सखवार (63) निवासी करोली माता मंदिर के सामने वाली गली, अमरीशपुरा की पत्नी कमला बीमार है, वह आगरा में भर्ती है इसलिए दो बेटे उमेश व ब्रजेश मां के साथ आगरा में ही थे। चोर रात को छत के रास्ते आए और उन्होंने सबसे पहले उन कमरों की बाहर से कुंडी लगाई जिनमें परिवार के लोग सो रहे थे सिर्फ बड़ी बहू हेमा ऊपरी मंजिल पर सो रही थी, उसकी कुंडी नहीं लगाई। जिन कमरों में कीमती सामान रखा था, उनकी कुंडी व ताले काटकर चोर कीमती गहने व नगदी समेटकर ले गए। सुबह चार बजे अमर सिंह जागे तो उनके कमरे की कुंडी बाहर से लगी थी, उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों को फोन किए तो सबकी कुंडी बाहर से लगी लेकिन बड़ी बहू की कुंडी नहीं लगी थी, उसने नीचे आकर अन्य सदस्यों की कुंडी खोली।