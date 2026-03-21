लाखों रुपए की रेत चंबल के राजघाट पर मिट्टी में मिलाई

मुरैना. रेत माफिया की हरकतें पुलिस और वन महकमे की पिछले दिनों की गई तमाम कोशिशों के बाद भी कम नहीं हुई है। शुक्रवार को हुई कार्रवाई में बड़ी मात्रा में रेत नष्ट की गई। इस दौरान वन, राजस्व, खनिज और पुलिस महकमे के अधिकारी व अमले ने हिस्सा लिया। पिछले दिनों भी चंबल के राजघाट पर पुलिस और वन महकमे की टीम ने जिस तरह एकजुट होकर कार्रवाई की उसके बाद रेत माफिया की न तो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां दिखी न ही डंप रेत।