शासन के निर्देश अटैचमेंट न हो, फिर भी जिले में 150 शिक्षक अटैच

डीईओ कार्यालय में उर्दू प्रकोष्ठ में रहमान खान, शिकायत में अतीष तोमर, नियम विरुद्ध ब्रजेन्द्र तोमर को आईटी सेल समन्वयक, विजय तोमर को सहायक सांख्यकीय अधिकारी के रूप में अटैच कर रखा है। परीक्षा में सुशील पाठक, स्थापना में सत्यदेव पचौरी सहित अन्य शिक्षक अटैच हैं, जिनकी जानकारी स्वयं डीईओ को नहीं हैं। कलेक्ट्रेट में सतीश शर्मा, धर्मेन्द कश्यप, दिवाकर पचौरी, प्रकाश गुप्ता लंबे समय से अटैच हैं। चंद्रशेखर यादव जिला पंचायत, पंजाब सिंह यादव तहसील, प्रीतम प्रजापति एवं योगेन्द्र चतुर्वेदी एसडीएम ऑफिस जौरा, संयुक्त कलेक्टर शुभम शर्मा ने तत्कालीन कलेक्टर ने शिक्षा विभाग का ओआईसी बनाया था, उन्होंने दो शिक्षकों को अटैच किया था, अब वह जौरा एसडीएम बन गए हैं लेकिन शिक्षक आज भी कलेक्ट्रेट में अटैच हैं। पठानपुरा प्राइमरी स्कूल में 20 बच्चे दर्ज हैं, वहां पहले से ही एक शिक्षक सपना सिकरवार पदस्थ है, उसके बाद भी संकुल प्राचार्य ने रंछोर पुरा से शिवानी दीक्षित और मोहनपुर से लाली कोतू को पठानपुरा में अटैच किया है। जौरा बीईओ कार्यालय में ब्रजेश सोलंकी, मुरैना बीईओ में देवकीनंदन शर्मा सहित तीन शिक्षक अटैच हैं।