अरवल्ली जिले में एक करोड़ से ज्यादा की विदेशी शराब की जब्त, एक आरोपी को पकड़ा

शामलाजी. नेशनल हाईवे 48 पर स्टेट मॉनीटरिंग सेल (एसएमसी) की टीम ने अरवल्ली जिले में शामलाजी के पास कारछा गांव के निकट लकड़ी के भूसे की आड़ में छिपाई गई ₹1.10 करोड़ कीमत की विदेशी शराब की 27,840 बोतलों से भरा ट्रक और एक आरोपी को पकड़ा।

एसएमसी की टीम को सूचना मिली थी कि राजस्थान की ओर से एक ट्रक बड़ी मात्रा में विदेशी शराब भरकर गुजरात में प्रवेश करने वाला है। इस सूचना के आधार पर एसएमसी की अलग-अलग टीमों ने हाईवे और होटलों पर नजर रखी।

इसी दौरान रतनपुर चेकपोस्ट पार कर कारछा के पास पहुंचे संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली गई। ट्रक में ऊपर लकड़ी के भूसे के बोरे भरे हुए थे, इनके नीचे विदेशी शराब और बीयर के टिन का भारी जखीरा छिपाया गया था।