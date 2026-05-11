Ahmedabad: एयरपोर्ट गुजसेल, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शातिर गिरफ्तार

साइबर क्राइम ब्रांच की उपायुक्त डॉ.लवीना सिन्हा ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि शहर के एयरपोर्ट पर स्थित गुजसेल के डायरेक्टर को 25 मार्च को एक ई-मेल मिला था। उस ईमेल में बम धमाके करने का उल्लेख था। उसमें लिखा था कि गुजसेल ब्लास्ट ईद का तोहफा। ई-मेल में पीएम और केन्द्रीय गृहमंत्री की हत्या की भी धमकी दी गई थी। स्कूलों में भी बम धमाके करने की बात लिखी थी। इसके अलावा सौरब बिस्वाल को रिहा करने की मांग की गई थी।गुजसेल निदेशक की ओर से अहमदाबाद शहर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। ई-मेल में पीएम और केन्द्रीय गृहमंत्री को भी मारने की धमकी दिए जाने से साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले को और भी गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की।