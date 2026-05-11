11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Ahmedabad: एयरपोर्ट गुजसेल, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शातिर गिरफ्तार

-साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने शहर से ही आरोपी को पकड़ा, मोबाइल भी जब्त, मार्च महीने में गुजसेल निदेशक को भेजा था धमकी भरा ई-मेल

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

May 11, 2026

Cyber crime branch

साइबर क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आरोपी।

Ahmedabad. शहर के सरदार पटेल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्थित गुजरात स्टेट एविएशन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी (गुजसेल) और शहर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शातिर आरोपी को साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा है। आरोपी ने धमकी भरे ई-मेल भेजे थे। इसने जिस मोबाइल फोन से ई-मेल भेजे थे, उस मोबाइल फोन को भी टीम ने बरामद कर लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम भावेश पटेल (40) है। ये सरदारनगर हांसोल में ही रहता है।

साइबर क्राइम ब्रांच की उपायुक्त डॉ.लवीना सिन्हा ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि शहर के एयरपोर्ट पर स्थित गुजसेल के डायरेक्टर को 25 मार्च को एक ई-मेल मिला था। उस ईमेल में बम धमाके करने का उल्लेख था। उसमें लिखा था कि गुजसेल ब्लास्ट ईद का तोहफा। ई-मेल में पीएम और केन्द्रीय गृहमंत्री की हत्या की भी धमकी दी गई थी। स्कूलों में भी बम धमाके करने की बात लिखी थी। इसके अलावा सौरब बिस्वाल को रिहा करने की मांग की गई थी।गुजसेल निदेशक की ओर से अहमदाबाद शहर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। ई-मेल में पीएम और केन्द्रीय गृहमंत्री को भी मारने की धमकी दिए जाने से साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले को और भी गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की।

ई-मेल भेजने वाले का अहमदाबाद में ही था लोकेशन

उपायुक्त डॉ.लवीना सिन्हा ने बताया कि धमकी भरा ई-मेल भावेश4518 एट जीमेल डॉट कॉम नाम के ई-मेल एड्रस से आया था। ऐसे में इस ईमेल के संदर्भ में गुगल से टेक्निकल डिटेल मंगाई गई। उसमें सामने आया कि इस ईमेल का उपयोग करने वाला व्यक्ति अहमदाबाद से ही है। उसकी लोकेशन भी अहमदाबाद ही बता रही थी, जिससे इस संदर्भ में एक टीम को गठित कर आरोपी को अहमदाबाद से ही हिरासत में ले लिया।

एयरपोर्ट पर इवेन्ट मैनेजमेंट का करता था काम

उपायुक्त सिन्हा ने बताया कि पकड़े गए आरोपी भावेश की पूछताछ में सामने आया है कि वह बीकॉम तक पढ़ा है और कंस्ट्रक्शन का कामकाज करता है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर इवेन्ट मैनेजमेंट का भी काम करता है। इस कामकाज के दौरान ही कुछ हुआ है, जिसके चलते उसने ऐसा धमकी भरा ई-मेल किया है ऐसी आशंका है। इस संदर्भ में उससे पूछताछ की जा रही है। धमकी भरा ई-मेल भेजने के मामले में पकड़े गए आरोपी सौरब बिस्वास का उल्लेख क्यों किया है उसकी भी पूछताछ की जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

11 May 2026 10:30 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: एयरपोर्ट गुजसेल, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शातिर गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Ahmedabad: चांगोदर में मामूली बात पर युवक की चाकू से वार कर हत्या

Changodar police
अहमदाबाद

वडताल धाम में बच्चों ने माता-पिता का पूजन कर लिया आशीर्वाद

Children Worship Parents and Seek Blessings at Vadtal Dham
अहमदाबाद

सड़क हादसे में एमपी के एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, पांच गंभीर

Four Members of Same MP Family Die in Road Accident; Five Critically Injured
अहमदाबाद

Gujarat: राज्य के अधिकांश भागों में भीषण गर्मी, कई शहरों में भट्टी जैसी तपिश

Heat wave in Ahmedabad news
अहमदाबाद

Somnath Amrit Mahotsav: सोमनाथ अमृत महोत्सव में पीएम नरेंद्र मोदी हुए शामिल, मंत्रोच्चारण के साथ हुई पूजा

Somnath Amrit Mahotsav
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.