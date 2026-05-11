सड़क हादसे में एमपी के एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, पांच गंभीर

आणंद. खेड़ा जिले की महुधा तहसील के रामनगर क्षेत्र में गुजर रही रास्का वियर नहर में नहाने गए चाचा-भतीजे की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में आणंद जिले की उमरेठ तहसील के सुंदलपुरा गांव निवासी शनिभाई वसावा (26) और भतीजा सावनभाई वसावा (18) शामिल हैं। शादी के समारोह में शामिल होने आए चाचा और भतीजे की मौत से खुशी का माहौल मातम में बदल गया।

जानकारी के अनुसार, सुंदलपुरा गांव के निवासी शनिभाई और भतीजा सावनभाई रामनगर गांव गए थे। वे शनिभाई की साली की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। शादी की रस्में चल रही थीं, उसी दौरान दोनों युवक रास्का वियर नहर में नहाने पहुंचे।

स्थानीय लोगों के अनुसार, उस समय नहर में पानी का बहाव बहुत तेज था। नहाते समय अचानक सावनभाई ने अपना संतुलन खो दिया और वह गहरे पानी में डूबने लगा भतीजे को मौत से लड़ते और डूबते देख, उसे बचाने के लिए चाचा ने भी अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत पानी में छलांग लगा दी।

हालांकि, नहर में पानी की गहराई अधिक होने और बहाव की गति अत्यंत तेज होने के कारण दोनों युवक प्रवाह का सामना नहीं कर सके और देखते ही देखते डूब गए। सूचना मिलते ही शादी में मौजूद रिश्तेदार और आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में नहर के किनारे पहुंचे।