11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Ahmedabad: चांगोदर में मामूली बात पर युवक की चाकू से वार कर हत्या

-पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर दर्ज की प्राथमिकी, एक ही परिवार के पांच सदस्य आरोपी, मुख्य आरोपी सहित दो को पकड़ा

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

May 11, 2026

Changodar police

मृतक देवेन्द्र सिंह का फाइल फोटो।

Ahmedabad. जिले के चांगोदर थाना क्षेत्र में साणंद तहसील के सनाथल गाम में मामूली बात पर हुए विवाद व झगड़े में युवक की चाकू से वार कर हत्या कर दी। इस मामले में एक ही परिवार के पांच सदस्यों के विरुद्ध मृतक के भाई ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। इस मामले में दो आरोपियों-चेहर ठाकोर व भरत ठाकोर- को हिरासत में लिया गया।

चांगोदर थाने के पीआइ एन.एच.सवसेटा ने संवाददाताओं को बताया कि यह घटना रविवार रात 8 बजे सनाथल गाम के ठाकोरवास में हुई। सनाथल गांव निवासी देवेन्द्र सिंह उर्फ जिगो चौहान (30) की गांव के ठाकोरवास में रहने वाले चेहर ठाकोर, भाई भरत ठाकोर, पिता बाबू ठाकोर, पत्नी सविता और भरत की पत्नी मुन्नी ठाकोर ने मिलकर चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में देवेंद्र सिंह के भाई जगमोहन सिंह चौहान की शिकायत पर इन पांचों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में मुख्य आरोपी चेहर सहित दो को पुलिस ने चंद घंटों में ही पकड़ लिया है।

बारात में कार तक छोड़कर आने की बात पर हुई थी कहासुनी

प्राथमिक जांच में सामने आया कि देवेन्द्र, भरत व गांव के अन्य लोग साहिल ठाकोर के गांधीनगर जिले के सांतेज गाम में रविवार को विवाह के चलते बारात में गए थे। देवेन्द्र ने अपनी कार को गांव के किनारे खड़ा किया था। भोजन करने के बाद उसने गांव के ही भरत से गांव के पास खड़ी कार तक छोड़कर आने के लिए कहा था। उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस मामले में भरत और देवेन्द्र के बीच कहासुनी हुई थी। देवेंद्र अपने दोस्तों के साथ वहां से वापस आ गया था। आरोप है कि उसके बाद भरत के भाई चेहर ने इस मामले में फोन कर समाधान करने के लिए बुलाया। फिर रात के समय भी फोन करके चेहर के घर समाधान के लिए बुलाया था। देवेंद्र उसके मित्रों के साथ चेहर व भरत के घर गया था। आरोप है कि वहां समाधान के नाम पर बातचीत के दौरान उन्होंने झगड़ा किया। इसके बाद चेहर ने भाई भरत, पिता बाबू व पत्नी और भाभी के साथ मिलकर चाकू से देवेंद्र पर हमला कर दिया। चाकू से वार होने के चलते जख्मी देवेंद्र की मौत हो गई।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

11 May 2026 10:25 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: चांगोदर में मामूली बात पर युवक की चाकू से वार कर हत्या

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Ahmedabad: एयरपोर्ट गुजसेल, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शातिर गिरफ्तार

Cyber crime branch
अहमदाबाद

वडताल धाम में बच्चों ने माता-पिता का पूजन कर लिया आशीर्वाद

Children Worship Parents and Seek Blessings at Vadtal Dham
अहमदाबाद

सड़क हादसे में एमपी के एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, पांच गंभीर

Four Members of Same MP Family Die in Road Accident; Five Critically Injured
अहमदाबाद

Gujarat: राज्य के अधिकांश भागों में भीषण गर्मी, कई शहरों में भट्टी जैसी तपिश

Heat wave in Ahmedabad news
अहमदाबाद

Somnath Amrit Mahotsav: सोमनाथ अमृत महोत्सव में पीएम नरेंद्र मोदी हुए शामिल, मंत्रोच्चारण के साथ हुई पूजा

Somnath Amrit Mahotsav
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.