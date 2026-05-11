Ahmedabad: चांगोदर में मामूली बात पर युवक की चाकू से वार कर हत्या

प्राथमिक जांच में सामने आया कि देवेन्द्र, भरत व गांव के अन्य लोग साहिल ठाकोर के गांधीनगर जिले के सांतेज गाम में रविवार को विवाह के चलते बारात में गए थे। देवेन्द्र ने अपनी कार को गांव के किनारे खड़ा किया था। भोजन करने के बाद उसने गांव के ही भरत से गांव के पास खड़ी कार तक छोड़कर आने के लिए कहा था। उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस मामले में भरत और देवेन्द्र के बीच कहासुनी हुई थी। देवेंद्र अपने दोस्तों के साथ वहां से वापस आ गया था। आरोप है कि उसके बाद भरत के भाई चेहर ने इस मामले में फोन कर समाधान करने के लिए बुलाया। फिर रात के समय भी फोन करके चेहर के घर समाधान के लिए बुलाया था। देवेंद्र उसके मित्रों के साथ चेहर व भरत के घर गया था। आरोप है कि वहां समाधान के नाम पर बातचीत के दौरान उन्होंने झगड़ा किया। इसके बाद चेहर ने भाई भरत, पिता बाबू व पत्नी और भाभी के साथ मिलकर चाकू से देवेंद्र पर हमला कर दिया। चाकू से वार होने के चलते जख्मी देवेंद्र की मौत हो गई।