वडताल धाम में बच्चों ने माता-पिता का पूजन कर लिया आशीर्वाद

आणंद. खेड़ा जिले में श्री स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रसिद्ध तीर्थस्थल वडताल धाम में 7 मई से आयोजित सहजानंदी बाल युवा शिविर-10 का रविवार शाम को समापन हुआ। शिविर के अंतिम दिन मदर्स डे होने के कारण मातृ-पितृ वंदना का विशेष आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने अपने माता-पिता का पूजन कर भारतीय संस्कृति के उच्च संस्कारों का परिचय दिया।

वडताल मंदिर के चेयरमैन डॉ. संत वल्लभदास स्वामी ने बताया कि चार दिवसीय शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का सिंचन करना था। शिविर के समापन पर 100 से अधिक माता-पिता का पूजन किया गया। जब नन्हे बच्चों ने अपने माता-पिता के चरण स्पर्श कर उनकी आरती उतारी, तो वहां उपस्थित सभी लोग भावुक हो उठे और सभा खंड में अत्यंत मार्मिक दृश्य देखने को मिले।

शिविर में बच्चों ने अपनी विविध कलाओं का प्रदर्शन भी किया। राजकोट से आए बच्चों ने संगीत की सुरीली प्रस्तुतियां दीं। विशेष रूप से 8 साल के बालक रुद्र शर्मा ने अपनी वाकपटुता और एकपात्रीय अभिनय से उपस्थित संतों और भक्तों का मन मोह लिया। श्याम वल्लभ स्वामी ने शिविर में भाग लेने वाले प्रत्येक बच्चे का माला पहनाकर अभिनंदन किया। समापन समारोह में मुख्य कोठारी देव प्रकाश स्वामी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से ही युवा पीढ़ी में धर्म और संस्कारों की नींव मजबूत होती है।