Weather Alert: 22, 23, 24, 25 और 26 मार्च को होगी भयंकर बारिश व बर्फबारी, इन राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ का कहर जारी…

राजस्थान के कई जिलों में शनिवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा है, जबकि अधिकतम तापमान में उतार-चढ़ाव देखा गया। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में 22 मार्च को गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना हैं। उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 23 मार्च को हल्की बारिश व बर्फबारी के साथ गरज-चमक और 50 किमी तक प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।