LPG Crisis: LPG लदे दो और भारतीय टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने को तैयार

शुक्रवार को मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम खाड़ी क्षेत्र में मौजूद भारत के 22 जहाज़ों के बेड़े की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के पक्ष में हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन जहाज़ों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के संबंध में वैश्विक नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। जग वसंत जहाज को BPCL ने चार्टर (किराए पर) किया है, जबकि पाइन गैस का संचालन IOC द्वारा किया जाता है। दोनों कंपनियों ने इस संबंध में पूछे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया।