मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत को राहत, ईरानी नौसेना की मदद से होर्मुज पार कर पाया LPG टैंकर

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, यह भारतीय टैंकर उन चुनिंदा जहाजों में शामिल था जिन्हें संवेदनशील जलक्षेत्र से गुजरने की अनुमति दी गई। यात्रा के दौरान जहाज लगातार ईरानी नौसेना के संपर्क में रहा, जिसने जहाज की पहचान, गंतव्य और क्रू से जुड़ी जानकारी एकत्र की। सभी क्रू सदस्य भारतीय थे और जहाज को एक तय मार्ग से गुजरने के निर्देश दिए गए, जिससे संकेत मिलता है कि ईरान नियंत्रित तरीके से जहाजों को गुजरने दे रहा है।