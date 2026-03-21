तुलसी गबार्ड के खतरे वाले बयान पर भड़का पाकिस्तान, भारत का जिक्र कर दी सफाई

Pakistan Nuclear Threat Response:अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड (Tulsi Gabbard) के हालिया बयान ने दक्षिण एशिया की राजनीति और सामरिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। गबार्ड ने पाकिस्तान को उन देशों में शामिल किया, जिन्हें अमेरिका के लिए संभावित परमाणु खतरा माना जा रहा है। इस बयान के बाद इस्लामाबाद ने प्रतिक्रिया देते हुए इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने न केवल अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को पूरी तरह रक्षात्मक बताया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि उसकी रणनीति भारत के संदर्भ में ‘डिटरेंस’ तक सीमित है। साथ ही, अपने बचाव में पाकिस्तान ने भारत की बढ़ती लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता का जिक्र करते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन पर भी सवाल उठाए हैं।