ईरान को लेकर लीक हुआ ट्रंप का नया प्लान? आनन-फानन में तेहरान ने भी कर दी बड़ी घोषणा, अब क्या होगा?

सूत्र ने आगे कहा- जब हमारे ऊर्जा ढांचे पर हमला हुआ था, तो इस क्षेत्र के सभी ऊर्जा ढांचे ठप पड़ गए थे। इस बार भी हम पूरी तरह तैयार हैं। अगर ट्रंप इस मामले में कोई गलती करते हैं, तो हम उन्हें ऐसा 'सरप्राइज' देंगे कि वे अपने सैनिकों के ताबूत भी हमारी जमीन से वापस नहीं ले जा पाएंगे।