भारत में चुनाव मैनिपुलेट और हाईजैक किए जा रहे हैं, संजय राउत का बीजेपी पर तीखा हमला, EC पर भी उठाए सवाल

मीडिया से बातचीत में राउत ने कहा कि देश में चुनावों की निष्पक्षता खत्म होती जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार और महाराष्ट्र समेत देश में कहीं भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। उनके अनुसार, पहले जहां बूथ कैप्चरिंग जैसे तरीके इस्तेमाल होते थे, अब नए तरीकों से चुनाव प्रभावित किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे, सत्ता और मतदाता सूची में कथित हेरफेर के जरिए चुनावों को प्रभावित किया जा रहा है।