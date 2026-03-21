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केरल चुनाव के लिए BJP ने जारी की 11 उम्मीदवारों की लिस्ट, जानें किसे-कहां से मिला टिकट?

Kerala Assembly Elections: बीजेपी ने केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है।

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तिरुवनन्तपुरम

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Shaitan Prajapat

Mar 21, 2026

BJP

भाजपा (Photo: IANS)

Kerala Assembly Elections: भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए उम्मीदवारों की अपनी तीसरी सूची जारी की। इस सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनमें से ज़्यादातर उम्मीदवार राज्य के दक्षिणी जिलों से हैं। बीजेपी 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले अपनी सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने की प्रक्रिया में तेज़ी ला रही है।

बीजेपी ने उतारे 11 नए उम्मीदवार

बीजेपी ने पीरुमेडे से वी. रतीश, पुथुपल्ली से रवींद्रनाथ वकाथानम, चावरा से के.आर. राजेश, चदयामंगलम से आर.एस. अरुण राज, तिरुवनंतपुरम से करमना जयन, अरुविक्कारा से विवेक गोपन, कोवलम से टी.एन. सुरेश और नेय्याट्टिनकारा से एस. राजशेखरन नायर को मैदान में उतारा है। तीन आरक्षित सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। इसके अलावा अजिमोन (मावेलिक्कारा SC), पंडालम प्रतापन (अदूर SC) और बी.एस. अनूप (चिरायिनकीझु SC) का नाम भी लिस्ट में शामिल है।

बीजेपी ने जारी लिस्ट

इसके साथ ही, BJP द्वारा घोषित उम्मीदवारों की कुल संख्या अपनी पहली तीन सूचियों को मिलाकर 97 के पार पहुंच गई है। पार्टी लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जबकि शेष 40 सीटों पर NDA के सहयोगी दल BDJS और 20-20 चुनाव लड़ेंगे।

केरल में 9 अप्रैल को होगी वोटिंग

केरल में 9 अप्रैल को मतदान होगा और 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। 2.69 करोड़ से अधिक मतदाता 140 विधानसभा सीटों का भविष्य तय करेंगे। सरकार बनाने के लिए 71 सीटों के बहुमत की आवश्यकता होगी।

पुदुचेरी के लिए 9 उम्मीदवारों का ऐलान

BJP ने शनिवार को पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पहली सूची जारी की। इसमें नौ सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। इस सूची को BJP की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) ने अंतिम रूप दिया, जिसकी बैठक इस सप्ताह की शुरुआत में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की अध्यक्षता में हुई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। पुडुचेरी के गृह मंत्री ए. नमस्सिवयम मन्नादिपेट से चुनाव लड़ेंगे।

पूरी सूची देखें

  • मन्नादिपेट - ए नमस्सिवयम्
  • ओसुडु (एससी) - ई. थेप्पैन्थन
  • कलापेट - पी.एम.एल. कल्याणसुंदरम
  • राजभवन - वी.पी. रामलिंगम
  • मुदलियारपेट - ए. जॉनकुमार
  • मैनवेली - एम्बलम आर. सेल्वम
  • तिरुनल्लर - जी.एन.एस. राजशेखरन
  • नेरवी-टी.आर. पट्टिनम - टीकेएसएम मीनाचिसुंदरम
  • माहे - ए. दिनेशन

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Updated on:

21 Mar 2026 02:33 pm

Published on:

21 Mar 2026 01:47 pm

Hindi News / National News / केरल चुनाव के लिए BJP ने जारी की 11 उम्मीदवारों की लिस्ट, जानें किसे-कहां से मिला टिकट?

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