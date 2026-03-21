केरल चुनाव के लिए BJP ने जारी की 11 उम्मीदवारों की लिस्ट, जानें किसे-कहां से मिला टिकट?

BJP ने शनिवार को पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पहली सूची जारी की। इसमें नौ सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। इस सूची को BJP की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) ने अंतिम रूप दिया, जिसकी बैठक इस सप्ताह की शुरुआत में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की अध्यक्षता में हुई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। पुडुचेरी के गृह मंत्री ए. नमस्सिवयम मन्नादिपेट से चुनाव लड़ेंगे।