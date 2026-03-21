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Himanta Biswa Sarma Net Worth: पत्नी के पास करोड़ों की दौलत, पर CM के पास अपनी कार तक नहीं! हलफनामे में बड़ा खुलासा

Himanta Biswa Sarma Affidavit: मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में नेटवर्थ सामने आई है। उनकी की कुल संपत्ति बीते पांच साल में 64 लाख रुपये बढ़कर लगभग 2.3 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।

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गुवाहाटी

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Shaitan Prajapat

Mar 21, 2026

Himanta Biswa Sarma

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Photo - IANS)

Himanta Biswa Sarma Net Worth: असम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीति पार्टियां अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी हुई है। राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दी है। इसके साथ ही प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने में जुटे हुए है। इसी कड़ी में प्रदेश में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने अपना नामांकन किया है। सातवीं बार चुनाव लड़ रहें हिंमत सरमा ने जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र भरा है। सरमा के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है और उन्हें किसी भी अदालत में दोषी नहीं ठहराया गया है।

पांच साल में कितनी बढ़ी सीएम हिमंत की संपत्ति

नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में उनकी नेटवर्थ सामने आई है। शपथ पत्र के मुताबिक, हिमंत बिस्वा की कुल संपत्ति बीते पांच साल में 64 लाख रुपये बढ़कर लगभग 2.3 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। वहीं, उनकी पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा की घोषित संपत्ति इसी अवधि में दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर करीब 32.8 करोड़ रुपये हो गई है।

चार बैंकों में 68 लाख रुपये

मुख्यमंत्री के पास 2.28 लाख रुपये नकद और चार बैंकों में कुल 68,01,943 रुपये जमा हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 3.16 लाख रुपये नकद और चार बैंकों में कुल 74,85,248 रुपये जमा हैं। सरमा ने बांडा, डिबेंचर, शेयर, फ्रैंच फंड आदि में कोई निवेश नहीं किया है, जबकि उनकी पत्नी ने इन शेयरों में 5.10 करोड़ रुपये का निवेश किया है। मुख्यमंत्री के पास कोई जीवन बीमा नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी के पास 1,77,55,531 रुपये मूल्य का जीवन बीमा है।

मुख्यमंत्री के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं

असम के सीएम सरमा के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी के पास 21.60 लाख रुपये की एक जीप है, जिसे 2018 में खरीदा गया था। मुख्यमंत्री के पास 180 ग्राम सोना है, जिसका बाजार मूल्य 25.10 लाख रुपये है, जबकि रिनिकी के पास 2.03 करोड़ रुपये मूल्य का 1459.221 ग्राम सोना है। अचल संपत्ति की श्रेणी में, सरमा और रिनिकी दोनों के पास कोई कृषि भूमि नहीं है, और मुख्यमंत्री के पास भी कोई गैर-कृषि भूमि नहीं है।

पत्नी के पास तीन गैर-कृषि संपत्तियां

रिनिकी के पास तीन गैर-कृषि संपत्तियां हैं - दो टुकड़े और एक अपने पिता की विरासत में मिली - कुल वर्तमान बाजार कीमत 19.25 करोड़ रुपये है। उन्होंने 12,960 वर्ग फुट जमीन पर एक घर बनाया था, जिसकी वर्तमान कीमत 1.60 करोड़ रुपये है, और उनके पिता की विरासत में मिली संपत्ति की कीमत अब 1.40 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी आय का स्रोत सरकारी वेतन है, जबकि उनकी पत्नी की आय 'वेतन-आधारित आय' है।

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Published on:

21 Mar 2026 01:17 pm

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