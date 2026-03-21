Himanta Biswa Sarma Net Worth: पत्नी के पास करोड़ों की दौलत, पर CM के पास अपनी कार तक नहीं! हलफनामे में बड़ा खुलासा

Himanta Biswa Sarma Net Worth: असम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीति पार्टियां अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी हुई है। राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दी है। इसके साथ ही प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने में जुटे हुए है। इसी कड़ी में प्रदेश में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने अपना नामांकन किया है। सातवीं बार चुनाव लड़ रहें हिंमत सरमा ने जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र भरा है। सरमा के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है और उन्हें किसी भी अदालत में दोषी नहीं ठहराया गया है।