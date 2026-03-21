Assam Assembly elections: TMC ने 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जानें किसे कहां से मिला टिकट

Assam Polls: आगामी असम विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की एंट्री हो गई है। दरअसल, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से शनिवार को 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में 17 में से 6 मुस्लिमों को टिकट दिया गया है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह सूची उसकी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के मार्गदर्शन और प्रेरणा में तैयार की गई है।