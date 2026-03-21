Assam Assembly elections: TMC ने 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जानें किसे कहां से मिला टिकट

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (ANI)
Assam Polls: आगामी असम विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की एंट्री हो गई है। दरअसल, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से शनिवार को 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में 17 में से 6 मुस्लिमों को टिकट दिया गया है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह सूची उसकी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के मार्गदर्शन और प्रेरणा में तैयार की गई है।
असम विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी की तरफ से जारी लिस्ट के मुताबिक, कोकराझार के बाओखुंगरी से उदंगश्री नारजारी, धुबरी के बिलासीपाड़ा से मोमिनुर इस्लाम, गोलपारा के जलेश्वर से आरिफ अख्तर अहमद और बोंगाईगांव के अभयपुरी से कौशिक रंजन दास शामिल हैं। अन्य नामों में कल्याणी कलिता (बजाली), दुलु अहमद (चमरिया), भोगियाल राभा (बोको-चायगांव एसटी), बिकास नाथ योगी (पलासबाड़ी) और अमीरुल इस्लाम (बरखेत्री) शामिल हैं।
इस सूची में ऊपरी असम और बराक घाटी क्षेत्रों के उम्मीदवार भी शामिल हैं, जैसे कि जितेन नाग (डिगबोई), दिलीप मोरन (माकुम), तापस दास (उधारबोंड), फजलुर रहमान लस्कर (काटीगोरा) और कछार निर्वाचन क्षेत्र के सोनाई से शाहजहां लस्कर। पार्टी ने सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए जनता की सेवा करने की उनकी क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया।
आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को 18 स्टार प्रचारकों की सूची भी सौंप दी थी, जिसमें ममता बनर्जी के नेतृत्व में प्रमुख नेताओं जैसे अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा, सुष्मिता देव और शत्रुघ्न सिन्हा शामिल थे, जो राज्य में आक्रामक चुनाव रणनीति का संकेत देती है।
इसी बीच कांग्रेस ने अपने चौथे उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिससे कुल उम्मीदवारों की संख्या 94 हो गई है, और उसने राइजर दल और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन भी पक्का किया है ताकि BJP नेतृत्व वाली NDA को चुनौती दी जा सके।
NDA की ओर से BJP 126-सदस्यीय असम विधानसभा में 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि असम गण परिषद (AGP) 26 और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। असम में सभी 126 सीटों के लिए मतदान एक चरण में 9 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना 4 मई को निर्धारित है।
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