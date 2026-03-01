कर्पूर चंद्र कुलिश ने निष्पक्ष पत्रकारिता से राजस्थान को दिशा दी: CM भजनलाल

आज का आयोजन प्रबुद्ध पत्रकार की जन्म सताब्दी के मौके पर किया जा रहा है। आप सभी ने उन्हें देखा है और उनके आलेख पढ़े है। CM भजनलाल ने कहा- मुझे याद है कि पूरे राजस्थान की खबर देने वालों में पत्रिका का खास योगदान है। मैं जब तक पत्रिका को पढ़ नहीं लेता था तो लगता था कि कुछ छूट गया है। आजादी के दिनों के समय कुलिश जी ने देश-प्रदेश की जन चेतना को अलग राह दी। बीते कई दिनों से कुलिश के बारे में राजस्थान पत्रिका में लेख छप रहे हैं। जब मैं उन लेख को पढ़ने लग जाता हूं तो कुलिश जी की निष्पक्ष पत्रकारिता और समाज को दिए संदेश को याद करता हूं। राजस्थान पत्रिका की निष्पक्षता, समाज के विषय, पाठकों की समस्याएं और कुलिश जी के विचारों को कोठारी जी आगे बढ़ा रहे हैं।