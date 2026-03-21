इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करना है तो मीडिया को मजबूत करना होगा: रिटायर्ड जस्टिस अजय रस्तोगी

लोकतंत्र के तीन स्तंभ- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। आज के परिपेक्ष में मीडिया देश के तीनों पिलर को उनकी ड्यूटी याद दिलाता है। राजस्थान पत्रिका का हिंदी में सबसे अधिक सर्कुलेशन है। जब मैं केरल में था, तब भी मेरे घर पर राजस्थान पत्रिका आती थी। अगर आपको इस देश में डेमोक्रसी को मजबूत करना है तो मीडिया मजबूत करना होगा।

मीडिया को स्वतंत्र करना होगा। मीडिया किसी पार्टी की नहीं होनी चाहिए। यह देश के लिए अति आवश्यक है। अगर न्यायपालिका की बात करें तो यह बेहर निष्पक्षता से अपना काम करती है। यह मौलिक अधिकार की रक्षा करती है। मीडिया और संविधान सभी साथ-साथ काम करते हैं।