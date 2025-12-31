उत्तर भारत में पड़ेगी हाड़ कंपकंपाने वाली सर्दी, पहाड़ों पर होगी बर्फबारी; IMD ने अलर्ट किया जारी

आगामी दो-तीन दिन में बढ़ेगी सर्दी (Photo-IANS)
आईएमडी के मुताबिक अगले दो से तीन दिन में देश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। विभाग ने दिल्ली-एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश का अनुमान जताया है जिससे सर्दी बढ़ने की भी संभावना है। इसके अलावा पहाड़ों में जमकर बर्फबारी भी होगी।
IMD के वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार ने उत्तर भारत के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि इस समय उत्तर पाकिस्तान के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसके कारण आगामी दो-तीन दिन में मौसम में परिवर्तन नजर आएगा। हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी भी होगी।
मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले दो दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा बर्फबारी की भी संभावना है। वहीं साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को कश्मीर घाटी में कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है।
IMD के बुलेटिन के अनुसार ओडिशा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 05, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 02 और पश्चिमी राजस्थान में 03 जनवरी तक घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है।
वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 31 दिसंबर, पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 01 जनवरी और बिहार में कुछ जगहों पर 31 दिसंबर और 01 जनवरी 2026 को शीत दिवस की स्थिति रहने की बहुत संभावना है।
आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। इसके साथ ही विभाग ने लोगों को मौसम पर नजर रखने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग