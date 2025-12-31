उत्तर भारत में पड़ेगी हाड़ कंपकंपाने वाली सर्दी, पहाड़ों पर होगी बर्फबारी; IMD ने अलर्ट किया जारी

मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले दो दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा बर्फबारी की भी संभावना है। वहीं साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को कश्मीर घाटी में कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है।