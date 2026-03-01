G7 बैठक के लिए फ्रांस पहुंचे एस जयशंकर, वैश्विक मुद्दों पर होगी अहम चर्चा

S Jaishankar G7 France Visit: भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए फ्रांस पहुंच गए हैं। अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान वे साझेदार देशों के साथ वैश्विक मुद्दों पर अहम चर्चा करेंगे। यह बैठक फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन-नोएल बैरोट के आमंत्रण पर आयोजित की जा रही है।