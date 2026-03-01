भारत-रूस की अटूट दोस्ती: 2026 में फिर रूस जाएंगे पीएम मोदी, रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने दी जानकारी

सर्गेई लावरोव ने ‘इंडिया एंड रशिया: टुवर्ड्स अ न्यू बाइलेट्रल एजेंडा’ शीर्षक वाले सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि रूस 2026 में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का इंतजार कर रहा है। उन्होंने भारत-रूस संबंधों को दशकों पुरानी अटूट दोस्ती बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर भरोसेमंद संवाद हमेशा मजबूत साझेदारी की नींव रहा है। सम्मेलन के दौरान रूसी विदेश मंत्री लावरोव के साथ-साथ भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मंच साझा किया और दोनों देशों के साझा एजेंडे पर अपनी बात रखी।