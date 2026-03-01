बलूचिस्तान के मस्तुंग में सुरक्षा बलों की बर्बरता, घर में घुस कर युवक को मारी गोली

Extra judicial Killing: बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले (Mastung District) से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पाकिस्तान के सुरक्षा बलों (Security Forces) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईद-उल-फित्र (Eid-ul-Fitr) की पूर्व संध्या पर, जब पूरा परिवार त्योहार की तैयारी कर रहा था, तब फ्रंटियर कोर (Frontier Corps) के जवानों ने किल्ली करेज़ सोर इलाके में एक घर पर धावा बोल दिया (Balochistan Human Rights)। बिना किसी वारंट (Search Warrant) या कानूनी प्रक्रिया के, सुरक्षा बलों ने मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir) नामक युवक को उसके घर से खींच कर बाहर निकाला और अंधाधुंध गोलीबारी (Open Fire) कर उसकी हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में मानवाधिकार उल्लंघन (Human Rights Violation) की बहस को फिर से गरमा दिया है।