US-Israel-Iran War 2026: ईरान से युद्ध में अमेरिका हर रोज फूंक रहा 2-3 अरब डॉलर, पहले 14 दिनों में 529,000 टन CO₂ का उत्सर्जन

अमेरिका—इजराल और ईरान के बीच युद्ध जारी होने से पूरी दुनिया को गंभीर नुकसान उठाना पड़ रहा है। (Photo : Ians)
US-Israel-Iran War 2026: अमेरिका और ईरान के बीच 24 दिनों से चल रहे संघर्ष के चलते जानमाल की काफी तबाही हो रही है। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) के अनुसार ईरान के हमलों में 800 मिलियन डॉलर का सैन्य ढांचा तबाह हो चुका है। इस युद्ध के चलते इतना ज्यादा खर्च हो रहा है कि पेंटागन ने पिछले सप्ताह अमेरिकी कांग्रेस से 200 अरब डॉलर की मांग की है। अमेरिका समेत दुनिया के मुल्कों में महंगाई दर में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है।
पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग
US Israel Iran War