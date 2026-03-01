राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला: कहा- ‘ट्रंप के दबाव में है भारत की विदेश नीति, अमेरिका जो कहेगा वही करेंगे’

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके प्रभावों पर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि यह संकट लंबे समय तक असर डाल सकता है और इससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट में रुकावट और व्यापारिक जहाजों पर हमलों को गंभीर चिंता का विषय बताया और कहा कि समाधान कूटनीति और संवाद से ही संभव है।