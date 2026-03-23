ईरान-इजरायल युद्ध: भारत के पास कितना बचा तेल? PM मोदी ने बताया

PM मोदी ने लोकसभा में कहा कि जब से ईरान-इजरायल युद्ध शुरू हुआ है, प्रभावित देशों में रहने वाले प्रत्येक भारतीय को सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकांश पश्चिम एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से 2 बार फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। इस संघर्ष के दौरान कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कुछ घायल हुए हैं। दुर्भाग्य से इस युद्ध की वजह से कुछ लोगों की मौत है और कुछ लोग घायल हैं। विदेशों में हमारे जितने भी मिशन हैं। वह हमारे नागरिकों की मदद कर रहे हैं। विदेश में फंसे हमारे लोगों की मदद के लिए भारत में 24 घंटे हेल्पलाइन जारी की गई है। अब तक 3 लाख 75 हजार से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से 1000 से अधिक छात्र लौटे हैं।