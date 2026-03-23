ईरान युद्ध के बीच भारत के लिए Good News, LPG लेकर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे 2 और जहाज

भारतीय जहाज जग वसंत और पाइन गैस, सोमवार तड़के संयुक्त अरब अमीरात के तट से LPG लेकर रवाना हुए थे। ये जहाज केशम और लारक द्वीपों के पास ईरान के तट के निकट पहुंचे हैं। इन जहाजों ने ट्रैकिंग सिस्टम में भारतीय स्वामित्व का संकेत दिखाकर सतर्कता बरती, जो इस संवेदनशील क्षेत्र के लिए एहतियाती कदम है। यदि दोनों जहाजों की यात्रा बिना रुकावट के जारी रही तो दोनों जहाज आज शाम तक ओमान की खाड़ी पहुंच सकते हैं। बता दें कि सामान्यता होर्मुज स्ट्रेट को परी तरह से पार करने में करीब 12 से 14 घंटे का समय लगता है।