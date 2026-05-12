‘मुझे CM बना रहे थे’, विजय को सपोर्ट करने वाले VCK प्रमुख का बड़ा बयान, फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी हलचल तेज

तमिलनाडु में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK) प्रमुख थोल थिरुमवलवन (Thol Thirumavalavan) ने दावा किया कि DMKऔर AIADMK दोनों ने उन्हें तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया। यह कदम TVK को सत्ता में आने से रोकने की रणनीति का हिस्सा था AIADMK के विद्रोही विधायक पार्टी अध्यक्ष एदप्पादी के. पलानीस्वामी (Edappadi K. Palaniswami) पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने लंबे समय के विरोधी DMK के साथ मिलकर TVK के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश की। इसके बाद विद्रोही विधायकों ने महत्वपूर्ण फ्लोर टेस्ट से पहले TVK सरकार का समर्थन कर दिया।