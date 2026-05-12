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‘मुझे CM बना रहे थे’, विजय को सपोर्ट करने वाले VCK प्रमुख का बड़ा बयान, फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी हलचल तेज

तमिलनाडु की राजनीति में थलपति विजय की एंट्री से खलबली! VCK प्रमुख थिरुमावलवन का दावा। DMK और AIADMK ने विजय को सत्ता से दूर रखने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का दिया था ऑफर। जानें क्या है पूरा मामला।

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चेन्नई

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Ankit Sai

May 12, 2026

थिरुमावलवन का खुलासा

थिरुमावलवन का खुलासा (IANS Photo)

तमिलनाडु में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK) प्रमुख थोल थिरुमवलवन (Thol Thirumavalavan) ने दावा किया कि DMKऔर AIADMK दोनों ने उन्हें तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया। यह कदम TVK को सत्ता में आने से रोकने की रणनीति का हिस्सा था AIADMK के विद्रोही विधायक पार्टी अध्यक्ष एदप्पादी के. पलानीस्वामी (Edappadi K. Palaniswami) पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने लंबे समय के विरोधी DMK के साथ मिलकर TVK के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश की। इसके बाद विद्रोही विधायकों ने महत्वपूर्ण फ्लोर टेस्ट से पहले TVK सरकार का समर्थन कर दिया।

DMK ने किया आरोप खारिज

VCK प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी ने TVK को समर्थन देने से पहले रणनीति पर विचार किया। 'हम जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले सकते' उन्होंने X पर कहा। उन्होंने बताया कि 8 मई को VCK नेतृत्व ने Zoom मीटिंग के जरिए राजनीतिक स्थिति पर विचार किया और तभी समर्थन का फैसला लिया गया।

हालांकि हमने निर्णय लिया था, लेकिन तुरंत घोषित नहीं किया क्योंकि और चर्चा जरूरी थी, थिरुमवलवन (Thirumavalavan) ने कहा। उनके अनुसार समर्थकों ने 9 मई की सुबह VCK के बयान की उम्मीद जताई थी, लेकिन प्रक्रिया लंबी होने के कारण घोषणा थोड़ी देर से हुई।

VCK ने TVK को दिया समर्थन

VCK ने विधानसभा चुनाव में दो सीटें जीतकर बाद में TVK को समर्थन दिया, जिससे सी. जोसेफ विजय (C. Joseph Vijay) के लिए सरकार बनाने की संभावनाएं मजबूत हुईं। थोल थिरुमवलवन ने साफ किया कि पार्टी ने समर्थन देने से पहले सभी पहलुओं पर विचार किया और यह निर्णय रणनीतिक रूप से लिया गया। DMK ने इस दावे को खारिज कर दिया है, लेकिन राजनीतिक हलचल और गठबंधन की प्रक्रिया ने तमिलनाडु में सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है।

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Published on:

12 May 2026 09:56 pm

Hindi News / National News / ‘मुझे CM बना रहे थे’, विजय को सपोर्ट करने वाले VCK प्रमुख का बड़ा बयान, फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी हलचल तेज

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