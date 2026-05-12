‘तू यहां पानी पीने नहीं आ सकता’, इतना कहकर उत्तराखंड में 2 सगे भाइयों को 10-15 बदमाशों ने जमकर पीटा, मचा बवाल

Dalit Brothers Attack: उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक बहुत ही शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक शादी समारोह में सिर्फ इसलिए दो सगे भाइयों को बुरी तरह पीटा गया, क्योंकि उन्होंने पास रखे बर्तन से प्यास लगने पर पानी पी लिया था। आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें जाति के नाम पर गालियां दीं और उन पर चाकू से हमला किया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यह घटना हल्द्वानी के गौलापार इलाके के देवल मल्ला गांव में रविवार शाम को हुई। गांव में एक शादी समारोह चल रहा था। जहां शुभम नाम का युवक DJ चला रहा था, इसी दौरान उसने पास में रखे बर्तन से पानी पी लिया। जिसके बाद पानी पीने को लेकर विवाद शुरू हो गया।