पुंछ सेक्टर में एलओसी पर सेना का बड़ा ऑपरेशन, एक घुसपैठिया मारा गया

Border: जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में भारतीय सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक साजिश का करारा जवाब दिया है। अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को हमारी सतर्क सेना ने पूरी तरह से विफल कर दिया है। सेना की इस त्वरित कार्रवाई में एक हथियारबंद घुसपैठिया मौके पर ही मारा गया है। मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार तड़के अंधेरे और खराब मौसम का फायदा उठाते हुए कुछ आतंककारियों ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की। लेकिन सीमा पर मुस्तैद सेना के जवानों ने अत्याधुनिक थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन कैमरों की मदद से उनकी संदिग्ध हरकतों को तुरंत भांप लिया। जैसे ही आतंकियों ने नियंत्रण रेखा पार करने का दुस्साहस किया, जवानों ने उन्हें रुकने की चेतावनी दी।