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पुंछ सेक्टर में एलओसी पर सेना का बड़ा ऑपरेशन, एक घुसपैठिया मारा गया

Terrorist: जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एलओसी के पास सेना ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। सेना की मुस्तैदी से एक आतंककारी मारा गया है और पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

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भारत

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MI Zahir

May 12, 2026

Major Army operation along the LoC

पुंछ सेक्टर में एलओसी पर सेना का बड़ा ऑपरेशन। ( फोटो : ANI)

Border: जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में भारतीय सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक साजिश का करारा जवाब दिया है। अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को हमारी सतर्क सेना ने पूरी तरह से विफल कर दिया है। सेना की इस त्वरित कार्रवाई में एक हथियारबंद घुसपैठिया मौके पर ही मारा गया है। मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार तड़के अंधेरे और खराब मौसम का फायदा उठाते हुए कुछ आतंककारियों ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की। लेकिन सीमा पर मुस्तैद सेना के जवानों ने अत्याधुनिक थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन कैमरों की मदद से उनकी संदिग्ध हरकतों को तुरंत भांप लिया। जैसे ही आतंकियों ने नियंत्रण रेखा पार करने का दुस्साहस किया, जवानों ने उन्हें रुकने की चेतावनी दी।

ताबड़तोड़ गोलीबारी और सेना का पलटवार

चेतावनी को अनसुना करते हुए आतंकियों ने भारतीय चौकियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई करते हुए भारी फायरिंग की। दोनों तरफ से कुछ देर तक चली इस भीषण मुठभेड़ में सेना के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए एक घुसपैठिए को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी के पास से भारी मात्रा में गोला-बारूद और आधुनिक हथियार बरामद होने की खबर है।

जंगलों में सघन तलाशी अभियान जारी

इस मुठभेड़ के बाद सेना ने पूरे इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि आतंकी के एक-दो साथी घने जंगलों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों का फायदा उठाकर छिपने में कामयाब हो गए होंगे। सुरक्षाबल चप्पे-चप्पे की तलाशी ले रहे हैं ताकि कोई भी आतंकी बचकर न निकल पाए। इलाके में अतिरिक्त जवानों को भी तैनात कर दिया गया है।

शांति भंग करने की लगातार कोशिशें

सीमा पार बैठे आतंकी आका मौसम में आए बदलाव का फायदा उठाकर आतंककारियों को भारत में धकेलने की फिराक में रहते हैं। लेकिन भारतीय सेना की चौकसी के चलते उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पा रही है। यह ऑपरेशन सेना की उसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है जो घाटी में शांति बनाए रखने के लिए चौबीसों घंटे जारी है।

भारतीय सेना की सतर्कता के कारण ही वे सुरक्षित महसूस करते हैं

स्थानीय ग्रामीणों और पंचों ने सेना की इस त्वरित कार्रवाई की जमकर सराहना की है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि भारतीय सेना की सतर्कता के कारण ही वे सुरक्षित महसूस करते हैं और चैन की नींद सो पाते हैं। सेना के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। मारे गए आतंकी की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही, बरामद हथियारों के जरिए यह पता लगाने का प्रयास हो रहा है कि घुसपैठिये किस आतंकी संगठन से जुड़े थे।

सीमा पार के आतंकी संगठनों में बौखलाहट

बहरहाल, हाल ही में जम्मू-कश्मीर में जिस तरह से विकास कार्य तेज हुए हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हुई है, उससे सीमा पार के आतंकी संगठन बौखलाहट में हैं। वे किसी भी तरह से बड़े हमले कर घाटी का शांतिपूर्ण माहौल खराब करना चाहते हैं। पुंछ में घुसपैठ की यह ताजा कोशिश उसी हताशा और बौखलाहट का स्पष्ट नतीजा मानी जा रही है।



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भारतीय सेना

Published on:

12 May 2026 08:08 pm

Hindi News / National News / पुंछ सेक्टर में एलओसी पर सेना का बड़ा ऑपरेशन, एक घुसपैठिया मारा गया

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