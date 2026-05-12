केरल में अब तक सीएम का नाम फाइनल नहीं होने पर LDF नेता बोले-‘कांग्रेस राज्य के लोगों और बहुमत का अपमान कर रही’



तिरुवनंतपुरम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रामकृष्णन ने कहा कि कांग्रेस को जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव जीतने के बाद भी नेतृत्व को लेकर कुछ भी तय नहीं करना सही संदेश नहीं देता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले मुख्यमंत्री का फैसला हो जाए, उसके बाद बाकी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। रामकृष्णन ने आगे जोड़ा कि अभी तक सीएम फेस फाइनल नहीं होना राज्य और बहुमत के साथ इंसाफ नहीं है। आपको बता दें पिनरई विजयन को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। LDF बहुमत का आंकड़ा नहीं छु पाई है। पांच राज्यों के चुनाव नतीजे के बाद कांग्रेस के लिए केरला से ही अच्छी खबर सामने आई। बाकि राज्यों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा।