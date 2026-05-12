IMD Heat Wave Alert: 12 से 18 मई के बीच 6 डिग्री चढ़ेगा पारा, जानें किस दिन कहां चलने वाली है लू

उत्तर-पश्चिम भारत (राजस्थान को छोड़कर) में 12-18 मई के दौरान अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे वृद्धि होने की संभावना है। मध्य भारत में 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। पूर्वी भारत में 16 मई तक 2-3 डिग्री बढ़ोतरी, उसके बाद स्थिर रहने की संभावना है। गुजरात में 14 मई तक कोई खास बदलाव नहीं, 15 से 18 मई के बीच 2-4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। महाराष्ट्र में 15 मई तक 2-3 डिग्री बढ़ोतरी, फिर स्थिर रहने की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में 18 मई तक अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होने का अनुमान है।