ईरान को अब भारत से आस! अमेरिका से तनाव के बीच 2 दिन बाद इंडिया आ रहे विदेश मंत्री अब्बास अराघची

Irani Foreign Minister Visit India: ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास आराघची भारत के दौरे पर आ रहे हैं। ईरान ने पुष्टि कर दी है कि उसके विदेश मंत्री आराघची आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग रोज नया और खतरनाक रूप ले रही है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्मायली बागची ने मंगलवार को एक इंटरव्यू में इस यात्रा को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के बीच ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर अच्छा तालमेल है। दोनों देश कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर मिलकर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में यह सहयोग और मजबूत हो सकता है।