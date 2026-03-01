ईरान जंग के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पाकिस्तान से अमेरिका तक सेवा दे चुके पी. कुमारन संभालेंगे यूके मिशन

वर्तमान में पूर्व (ईस्ट) के सचिव पी. कुमरन
India UK Relations Update: अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग के बीच विदेश मंत्रालय (MEA) ने आज घोषणा की कि वर्तमान में पूर्व (ईस्ट) के सचिव पी. कुमरन (Periasamy Kumaran) को भारत का अगला उच्चायुक्त (High Commissioner) यूनाइटेड किंगडम नियुक्त किया गया है। कुमरन जल्द ही इस महत्वपूर्ण पद का कार्यभार संभालेंगे। यह नियुक्ति भारतीय विदेश सेवा में एक बड़ा फेरबदल है। विक्रम के. दोरईस्वामी, जो वर्तमान में ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त हैं, अब चीन के राजदूत के रूप में बीजिंग जाएंगे। दोनों राजनयिक जल्द ही अपने-अपने नए पद संभालेंगे।
कुमरन 1992 बैच के अनुभवी आईएफएस अधिकारी हैं। उन्होंने अपना करियर 1994 में मिस्र के काहिरा में थर्ड सेक्रेटरी के रूप में शुरू किया। इसके बाद लीबिया के त्रिपोली (1997-2000), ब्रुसेल्स (2000-2003), पाकिस्तान के इस्लामाबाद में काउंसलर (2007-2009), वाशिंगटन डीसी (2009-2011) और श्रीलंका के कोलंबो में डिप्टी हाई कमिश्नर (2011-2014) के रूप में काम किया।
2014-2016 के दौरान वे नई दिल्ली में MEA में जोड़ संयुक्त सचिव (कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा डिवीजन) रहे। 2016 से 2020 तक वे कतर के राजदूत रहे और 2020-2023 तक सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया। जुलाई 2023 में उन्हें MEA में अतिरिक्त सचिव (आर्थिक संबंध और विकास साझेदारी प्रशासन) बनाया गया, बाद में उन्हें स्पेशल सचिव पदोन्नति मिली। 1 अप्रैल 2025 से वे सचिव (ईस्ट) के रूप में कार्यरत हैं।
कुमरन अंग्रेजी, तमिल, हिंदी और अरबी भाषाओं में पारंगत हैं। उन्होंने आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बी.टेक किया है। उनके पास मध्य पूर्व, यूरोप, दक्षिण एशिया, अमेरिका और पूर्वी एशिया में व्यापक अनुभव है, जो ब्रिटेन जैसे महत्वपूर्ण सहयोगी देश में उनके लिए उपयोगी साबित होगा।
ब्रिटेन के साथ भारत के संबंध रणनीतिक, आर्थिक, व्यापार, प्रौद्योगिकी और भारतीय डायस्पोरा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। कुमरन की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। यह फेरबदल MEA की नियमित राजनयिक पोस्टिंग प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों को प्रमुख देशों में भेजा जाता है। कुमरन के लंदन पहुंचने के बाद ब्रिटेन में भारतीय मिशन की अगुवाई वे करेंगे।
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