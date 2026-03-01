ईरान जंग के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पाकिस्तान से अमेरिका तक सेवा दे चुके पी. कुमारन संभालेंगे यूके मिशन

India UK Relations Update: अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग के बीच विदेश मंत्रालय (MEA) ने आज घोषणा की कि वर्तमान में पूर्व (ईस्ट) के सचिव पी. कुमरन (Periasamy Kumaran) को भारत का अगला उच्चायुक्त (High Commissioner) यूनाइटेड किंगडम नियुक्त किया गया है। कुमरन जल्द ही इस महत्वपूर्ण पद का कार्यभार संभालेंगे। यह नियुक्ति भारतीय विदेश सेवा में एक बड़ा फेरबदल है। विक्रम के. दोरईस्वामी, जो वर्तमान में ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त हैं, अब चीन के राजदूत के रूप में बीजिंग जाएंगे। दोनों राजनयिक जल्द ही अपने-अपने नए पद संभालेंगे।