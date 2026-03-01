26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राहुल का दिमाग सलाहकारों ने कर लिया हाईजैक: केंद्रीय मंत्री का राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक

Kiren Rijiju on Rahul Gandhi T-shirt: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल का दिमाग उनके एक्टिविस्ट सलाहकारों ने हाईजैक कर लिया है, वे सदन में वही बोलते हैं जो सलाहकार बताते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Mar 26, 2026

INDIA bloc leadership, Rahul Gandhi leadership, Mamata Banerjee alliance,

राहुल गांधी (Photo-IANS)

Kiren Rijiju Attack on Rahul Gandhi: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। रिजिजू ने कहा कि निजी तौर पर उन्हें राहुल गांधी से कोई समस्या नहीं है। वे बाहर और मीटिंग रूम में उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन जब औपचारिक रूप से सदन के पटल पर बोलने की बात आती है तो परंपराओं, नियमों और शिष्टाचार का पालन करना जरूरी होता है।

'राहुल का दिमाग उनके सलाहकारों ने हाईजैक कर लिया'

किरेन रिजिजू ने कहा, 'लेकिन राहुल गांधी का दिमाग उनके एक्टिविस्ट सलाहकारों ने हाईजैक कर लिया है। वे वही बोलते हैं जो उनके सलाहकार उन्हें बताते हैं।' उन्होंने जोर देकर कहा कि संसदीय लोकतंत्र में ये परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। भाजपा जब विपक्ष में थी तब भी उसने जोरदार विरोध किया लेकिन कभी सीमाएं पार नहीं कीं।

कैजुअल कपड़ों पर उठाए सवाल

संसद में राहुल गांधी के अक्सर टी-शर्ट जैसे कैजुअल कपड़ों में आने पर सवाल उठाते हुए रिजिजू ने कहा कि नेता विपक्ष के पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा, 'मैं टी-शर्ट पहनने पर कोई आपत्ति नहीं जता रहा हूं, लेकिन यह अच्छा नहीं लगता।'

सोमनाथ चटर्जी का दिया उदाहरण

रिजिजू ने पूर्व लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि चटर्जी स्पीकर बनने से पहले ढीली शर्ट और सैंडल पहनते थे, लेकिन स्पीकर की कुर्सी संभालते ही वे काफी शालीन तरीके से आने लगे ताकि पद की गरिमा बनी रहे। रिजिजू ने कहा, 'नेता विपक्ष पूरे विपक्ष के नेता होते हैं, इसलिए उन्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो उनके पद के अनुरूप हों। हो सकता है कि मैं व्यक्ति का सम्मान न करता होऊं, लेकिन मुझे पद का सम्मान करना ही होगा।'

लोकतंत्र की गरिमा से जुड़ा मुद्दा

रिजिजू ने आगे कहा कि बहुत से लोगों को लगता है कि राहुल गांधी और बेहतर तरीके से व्यवहार कर सकते थे, जिसमें कपड़ों का चुनाव भी शामिल है। उन्होंने संसद में औपचारिकता और शिष्टाचार पर जोर देते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की गरिमा से जुड़ा मुद्दा है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब राहुल गांधी संसद में विपक्ष के नेता के रूप में सक्रिय हैं और सरकार की नीतियों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। रिजिजू के इस हमले से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

ये भी पढ़ें

शराब के शौकीनों की मौज! अब चंडीगढ़ में पेट्रोल पंप और मॉल में भी बिकेगी शराब, नई पॉलिसी में हुए 5 बड़े बदलाव
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

26 Mar 2026 07:33 pm

Hindi News / National News / राहुल का दिमाग सलाहकारों ने कर लिया हाईजैक: केंद्रीय मंत्री का राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

West Asia Crisis: पाकिस्तान की मध्यस्थता पर पूर्व भारतीय राजदूत का बड़ा प्रहार

West Asia Diplomatic Crisis
राष्ट्रीय

जंग के बीच भारतवासियों के लिए राहत भरी खबर, बाहर से आ गई LPG की एक और खेप

Indian LPG Tanker Strait of Hormuz
राष्ट्रीय

आंध्र सरकार का फैसला: अमरावती को राजधानी बनाने की दिशा में बड़ा कदम, कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

Amravati Capital Proposal
राष्ट्रीय

8 साल बाद ईरान से फिर जुड़ी भारत की 'गैस पाइपलाइन', IOCL ने किया बड़ा समझौता

LPG Cylinder
राष्ट्रीय

लंदन के रास्ते से क्यों लौटा एयर इंडिया का विमान? 7 घंटे हवा में रहने के बाद दिल्ली में लैंडिंग

Air India
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.