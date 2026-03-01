राहुल का दिमाग सलाहकारों ने कर लिया हाईजैक: केंद्रीय मंत्री का राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक

रिजिजू ने आगे कहा कि बहुत से लोगों को लगता है कि राहुल गांधी और बेहतर तरीके से व्यवहार कर सकते थे, जिसमें कपड़ों का चुनाव भी शामिल है। उन्होंने संसद में औपचारिकता और शिष्टाचार पर जोर देते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की गरिमा से जुड़ा मुद्दा है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब राहुल गांधी संसद में विपक्ष के नेता के रूप में सक्रिय हैं और सरकार की नीतियों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। रिजिजू के इस हमले से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।