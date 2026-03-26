शराब के शौकीनों की मौज! अब चंडीगढ़ में पेट्रोल पंप और मॉल में भी बिकेगी शराब, नई पॉलिसी में हुए 5 बड़े बदलाव

Excise Policy 2026: चंडीगढ़ प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत शराब की बिक्री को और सुविधाजनक बनाने के बड़े बदलाव किए गए हैं। अब शराब सिर्फ पारंपरिक ठेकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पेट्रोल पंपों, शॉपिंग मॉल्स, स्थानीय बाजारों और संगठित डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी उपलब्ध होगी। विशेष रूप से L-10B लाइसेंस को फिर से शुरू किया गया है, जिससे बड़े स्टोर्स विदेशी शराब, वाइन और बीयर बेच सकेंगे।