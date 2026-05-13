ऑपरेशन सिंदूर: फाइलों में सिमटे सुरक्षित बंकर, मौत के साये में जीने को मजबूर सरहद के सजग प्रहरी

Jammu Border Bunker Ground Report: जम्मू के सीमावर्ती गांवों में इस समय सिर्फ सीमा पार से आने वाले मोर्टार, ड्रोन और मिसाइलों का खतरा ही नहीं है, बल्कि सरकारी वादों और सुस्त व्यवस्था से भी लोग जूझ रहे हैं। एक तरफ गांवों के लोग हर वक्त जान जोखिम में डालकर खेतों में काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले बंकर आज भी फाइलों में अटके पड़े हैं। सरकार ने वर्षों पहले सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षित बंकर बनाने का वादा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई गांवों में आज भी पर्याप्त बंकर नहीं हैं। जहां कुछ बंकर बने भी हैं, वहां उनकी हालत बदहाल है। ग्रामीणों का कहना है कि गोलाबारी के समय सबसे ज्यादा डर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रहता है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम बेहद कमजोर हैं।