मानसून की दस्तक से पहले बदला मौसम: दक्षिण भारत में भारी बारिश, राजस्थान में लू का कहर जारी

Monsoon 2026 Early Arrival India: देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। एक तरफ दक्षिण भारत और तटीय राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है वहीं पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में भीषण गर्मी और लू का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के उत्तरी तट के पास बन रहा कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम मानसून को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इस बार मानसून सामान्य समय से पहले दस्तक दे सकता है।