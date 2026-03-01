LPG की जमाखोरी के खिलाफ सरकार की बड़ी कार्रवाई, 12,000 छापों में 15,000 सिलेंडर जब्त

LPG Hoarding Action: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों से देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी खबरे सामने आ रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि एलपीजी गैस की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। अफवाहों और घबराहट पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एलपीजी की जमाखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने मंगलवार को बताया कि जमाखोरी को रोकने के लिए 12,000 छापे मारे की गई है। इस दौरान 15,000 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए है। साथ ही, सरकार ने यह भी साफ किया कि पूरे देश में सप्लाई की कोई कमी नहीं है।