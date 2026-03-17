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TMC ने 291 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार, भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के​ लिए तृणमूल कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों का एलान कर दिया है। टीएमसी ने 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का एलान कर दिया है।

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कोलकाता

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Shaitan Prajapat

Mar 17, 2026

Bengal Politics, West Bengal Assembly Election 2026, Congress to contest alone in Bengal,

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (Photo-IANS)

West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सभी राजनीति पार्टियों ने तैयारी कर ली है। बीजेपी के बाद अब ममता बनर्जी की पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों को ऐलान कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने एक बार में सभी 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है।

दो चरण में होगा मतदान, 4 मई को परिणाम

आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों के लिए मतदान दो चरणों में होगा। पहले चरण 23 अप्रैल को 152 सीटों पर और दूसरे चरण 29 अप्रैल को शेष 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 4 मई को होगाी।

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संबंधित विषय:

ममता बनर्जी

West Bengal

Updated on:

17 Mar 2026 04:58 pm

Published on:

17 Mar 2026 04:51 pm

Hindi News / National News / TMC ने 291 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार, भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी

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