TMC ने 291 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार, भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी

West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सभी राजनीति पार्टियों ने तैयारी कर ली है। बीजेपी के बाद अब ममता बनर्जी की पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों को ऐलान कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने एक बार में सभी 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है।