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हरियाणा राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में घमासान! कार्यकारी अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ी

हरियाणा कांग्रेस के भीतर चल रही सियासी खींचतान अब इस्तीफों तक पहुंच गई है। राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य इकाई में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है।

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चण्डीगढ़ हरियाणा

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Shaitan Prajapat

Mar 17, 2026

Ramkishan Gurjar

हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा

Haryana Politics: हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस पार्टी में भारी हलचल मचा दी है। जहां पार्टी ने एक सीट जीतकर राहत की सांस ली, वहीं अंदरूनी कलह और क्रॉस-वोटिंग के आरोपों ने घमासान खड़ा कर दिया। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (HPCC) के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी छोड़ने की घोषणा की है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस इस्तीफे की पुष्टि की है।

हरियाणा की दो राज्यसभा सीटों पर हुआ था चुनाव

16 मार्च 2026 को हरियाणा की दो राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था। बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस के करमवीर बौद्ध ने एक-एक सीट जीती। बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांगल (या नांदल) को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन पांच कांग्रेस विधायकों द्वारा क्रॉस-वोटिंग करने के आरोप सामने आए, जिन्होंने पार्टी प्रत्याशी के बजाय निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला। इस क्रॉस-वोटिंग ने पार्टी में गहरा असंतोष पैदा किया।

रामकिशन गुर्जर ने क्यों दिया कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा

रामकिशन गुर्जर की पत्नी शैली चौधरी नारायणगढ़ से कांग्रेस की विधायक हैं। सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स में उनका नाम भी क्रॉस-वोटिंग में जोड़ा जा रहा है। रामकिशन गुर्जर ने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी को बदनाम किया जा रहा है, जिससे वे दुखी हैं। कुछ रिपोर्ट्स में संकेत है कि शैली चौधरी भी जल्द पार्टी छोड़ सकती हैं या इस्तीफा दे सकती हैं, हालांकि वे अभी हाईकमान के रुख का इंतजार कर रही हैं। अगर पार्टी उन्हें निकालती है तो उनकी विधायक सदस्यता बरकरार रह सकती है, लेकिन खुद छोड़ने पर अयोग्यता का खतरा है।

कांग्रेस सांसद ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'हरियाणा का हर नागरिक बधाई का पात्र है। हमारे विधायकों ने साजिशों का पर्दाफाश किया और लोकतंत्र की रक्षा की। बीजेपी ने साम-दाम-दंड-भेद का सहारा लिया, बोली लगाई, दबाव डाला, लेकिन हमारे विधायकों ने खरीद-फरोख्त को रोका। रात के अंधेरे में प्रजातंत्र का गला घोंटने की कोशिश हुई। काउंटिंग में हमारी 4 वोट अवैध ठहराई गईं, जो वैध थीं। यह प्रजातंत्र की जीत है।'

जानें पूर्व सीएम भूपेंद्र क्रॉस-वोटिंग पर क्या बोले

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्रॉस-वोटिंग करने वाले पांच विधायकों से इस्तीफा मांगते हुए कहा कि सभी के नाम पता हैं और पार्टी उन पर कार्रवाई की तैयारी में है। उन्होंने नोटिस जारी करने की बात कही। यह घटना हरियाणा कांग्रेस में गहरे विभाजन को उजागर करती है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग और अंदरूनी असंतोष से पार्टी को बड़ा झटका लगा है।

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Updated on:

17 Mar 2026 06:28 pm

Published on:

17 Mar 2026 06:14 pm

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