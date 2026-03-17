हरियाणा राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में घमासान! कार्यकारी अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ी

रामकिशन गुर्जर की पत्नी शैली चौधरी नारायणगढ़ से कांग्रेस की विधायक हैं। सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स में उनका नाम भी क्रॉस-वोटिंग में जोड़ा जा रहा है। रामकिशन गुर्जर ने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी को बदनाम किया जा रहा है, जिससे वे दुखी हैं। कुछ रिपोर्ट्स में संकेत है कि शैली चौधरी भी जल्द पार्टी छोड़ सकती हैं या इस्तीफा दे सकती हैं, हालांकि वे अभी हाईकमान के रुख का इंतजार कर रही हैं। अगर पार्टी उन्हें निकालती है तो उनकी विधायक सदस्यता बरकरार रह सकती है, लेकिन खुद छोड़ने पर अयोग्यता का खतरा है।