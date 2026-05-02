2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बंगाल चुनाव: स्ट्रॉन्ग रूम सुरक्षा को लेकर घमासान, TMC ने EC को लिखा पत्र, BJP ने उठाए सवाल

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल चुनाव में मतगणना से पहले स्ट्रॉन्ग रूम सुरक्षा को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। टीएमसी ने चुनाव आयोग को शिकायत पत्र लिखा है, वहीं भाजपा ने काउंटिंग व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

May 02, 2026

West Bengal BJP vs TMC Counting Controversy

West Bengal BJP vs TMC Counting Controversy (Image: ANI)

West Bengal Election Counting 2026: पश्चिम बंगाल में मतगणना से ठीक पहले सियासी माहौल गरम हो गया है। मतपेटियों को रखने वाले सुरक्षित कक्ष और मतगणना की तैयारी को लेकर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। दोनों पार्टियां चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठा रही हैं।

तृणमूल कांग्रेस का आरोप: नियमों का पालन नहीं हुआ

तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन (Derek O'Brien) ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (Election Commission of India) को पत्र लिखकर गंभीर शिकायत की है। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल 2026 को खुदीराम अनुशीलन केंद्र स्थित सुरक्षित कक्ष में डाक मतपत्रों की छंटनी की गई।

उनका आरोप है कि यह काम उम्मीदवारों, उनके चुनाव एजेंटों और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना किया गया। साथ ही इसकी कोई पहले से सूचना भी नहीं दी गई। यह चुनाव आयोग की नियम पुस्तिका के नियम 11.21.6 और 11.21.7 का उल्लंघन है जिसमें साफ लिखा है कि डाक मतपत्रों से जुड़ा काम उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ही होना चाहिए।

तृणमूल कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि इस घटना का प्रमाण देने के लिए सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। साथ ही बताया कि राज्य के दूसरे केंद्रों से भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं जिससे पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। पार्टी ने मांग की है कि उम्मीदवारों के अधिकृत प्रतिनिधियों को सुरक्षित कक्ष और सीसीटीवी फुटेज तक बिना किसी रुकावट के पहुंच दी जाए।

भाजपा ने भी उठाए गंभीर सवाल

वहीं, भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने मतगणना प्रक्रिया में संविदा कर्मचारियों की तैनाती पर चिंता जताई है। कहा कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना के लिए अस्थायी और संविदा कर्मचारी लगाए गए हैं। सवाल उठाया है कि क्या ऐसे कर्मचारियों को इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, मतदाता सत्यापन पर्ची मशीन और डाक मतपत्र जैसे संवेदनशील काम सौंपना सही है?

उनका कहना है कि ऐसे कर्मचारी राजनीतिक दबाव में आ सकते हैं और उनके पास उतनी जवाबदेही नहीं होती है जितनी इस तरह के महत्वपूर्ण काम के लिए जरूरी है।

चुनाव आयोग ने बढ़ाई निगरानी

इन आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि मतगणना पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। आयोग ने 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक और 77 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए हैं ताकि मतगणना के दौरान सुरक्षा बनी रहे और किसी तरह की गड़बड़ी न हो। चुनाव आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी।

4 मई को आएंगे नतीजे

पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। कुछ जगहों पर दोबारा मतदान भी कराया गया था। अब 4 मई को मतगणना होगी।

ये भी पढ़ें

अंडमान-निकोबार का ऐतिहासिक कारनामा, समुद्र के नीचे सबसे बड़ा तिरंगा फहराकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
राष्ट्रीय
Andaman Largest Underwater National Flag Guinness Record

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Assembly Elections 2026

West Bengal

West Bengal Elections 2026

Published on:

02 May 2026 09:24 pm

Hindi News / National News / बंगाल चुनाव: स्ट्रॉन्ग रूम सुरक्षा को लेकर घमासान, TMC ने EC को लिखा पत्र, BJP ने उठाए सवाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

क्या वाकई नशे में थे पंजाब CM भगवंत मान? महाराष्ट्र मुख्यमंत्री फडणवीस ने वीडियो देखकर कह दी ये बात

Devendra Fadnavis on Bhagwant Mann
राष्ट्रीय

‘केजरीवाल डरे और सहमे हुए हैं’: संदीप पाठक पर FIR के बाद BJP का AAP पर करारा हमला

Sandeep Pathak
राष्ट्रीय

‘1947 से कश्मीर-दिल्ली के बीच भरोसे की कमी, इसे दूर करना होगा’, फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान

Farooq Abdullah
राष्ट्रीय

अंडमान-निकोबार का ऐतिहासिक कारनामा, समुद्र के नीचे सबसे बड़ा तिरंगा फहराकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Andaman Largest Underwater National Flag Guinness Record
राष्ट्रीय

कुल्लू में दिल दहला देने वाला हादसा: चलती बोलेरो पर गिरा विशाल चीड़ का पेड़, 4 शिक्षिकाओं की मौत

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.