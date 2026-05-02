बंगाल चुनाव: स्ट्रॉन्ग रूम सुरक्षा को लेकर घमासान, TMC ने EC को लिखा पत्र, BJP ने उठाए सवाल

उनका आरोप है कि यह काम उम्मीदवारों, उनके चुनाव एजेंटों और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना किया गया। साथ ही इसकी कोई पहले से सूचना भी नहीं दी गई। यह चुनाव आयोग की नियम पुस्तिका के नियम 11.21.6 और 11.21.7 का उल्लंघन है जिसमें साफ लिखा है कि डाक मतपत्रों से जुड़ा काम उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ही होना चाहिए।