IIT Madras में ‘Param Shakti’ Supercomputing Facility का उद्घाटन

श्री एस. कृष्णन ने उद्घाटन के दौरान कहा कि NSM के तहत भारत में अब तक 37 सुपरकंप्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं, और कई और पाइपलाइन में हैं। उन्होंने बताया कि इन प्रयासों से भारत का अनुसंधान और नवाचार इकोसिस्टम मजबूत हो रहा है। साथ ही, उन्होंने बताया कि IndiaAI Mission के तहत विभिन्न GPU आर्किटेक्चर का उपयोग कर शोधकर्ताओं को विविध तकनीकी प्लेटफॉर्म्स पर काम करने का मौका मिल रहा है।