Tamil Nadu Elections: AIADMK में वापसी को तैयार OPS! बोले- ‘मैं तैयार हूं, लेकिन क्या EPS भी तैयार है?’

Tamil Nadu Election: तमिलनाडु में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले AIADMK से निष्कासित नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम (OPS) ने गुरुवार को पार्टी में वापसी की इच्छा जताई है। पूर्व सीएम के बयान से प्रदेश की एक बार फिर हलचल तेज हो गई। बता दें कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने नई राजनीतिक पार्टी बनाने की संभावनाओं को खारिज किया था।