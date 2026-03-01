राज्य सरकार चला रही है ‘ड्रग-मुक्त’ अभियान… और उसी पार्टी के सांसद का ड्रग टेस्ट आ गया पॉजिटिव! मचा हड़कंप

MP Putta Mahesh Kumar Yadav Drug Case: हैदराबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सांसद पुट्टा महेश कुमार यादव का ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया है। शनिवार रात मोइनाबाद के फार्महाउस पर पुलिस की छापेमारी के दौरान यह खुलासा हुआ कि उनके पास ड्रग था और उन्होंने उसका सेवन भी किया था। यह रेड पूर्व बीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी के फार्महाउस में हुआ था।